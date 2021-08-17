В Шотландии побит рекорд по смертям от алкоголя во время локдауна

В Шотландии побит рекорд по смертям от алкоголя во время локдауна
От связанных с алкоголем причин в Шотландии умерли 1190 человек. Фото: unsplash

В Шотландии смертность от алкоголя во время локдауна в 2020 году побила стала рекордной.

Как сообщает The Independent, в прошлом году от связанных с алкоголем причин в Шотландии умерли 1190 человек — этот показатель стал самым высоким с 2008 года. По сравнению с 2019 годом количество смертей от алкоголя выросло на 17%.

В Минздраве страны причиной рекордной смертности назвали пандемию коронавируса и локдаун, во время которых люди стали больше выпивать.

Глава министерства Мари Тодд пояснила, в целом употребление алкоголя в Шотландии в пандемийном 2020 году сократилось, однако те, кто был склонен к алкогольной зависимости, выпивали еще больше спиртного во время локдауна. Это было доказано разными исследованиями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Стивен Кинг хочет написать роман о пандемии коронавируса.

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