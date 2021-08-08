Стивен Кинг хочет написать роман о пандемии коронавируса

Писатель считает, что поставил перед собой сложную задачу.

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что планирует написать роман о пандемии коронавируса. Своими мыслями он поделился в эфире программы The View с Вупи Голдберг.

Кинг отметил, что хочет посвятить книгу событиям 2020 года. Ему интересно, сможет ли он написать такой роман и назвал поставленную задачу довольно сложной.

Писатель добавил, что пандемия уже влияет на его творчество и в частности на новую книгу «Билли Саммерс», которую опубликовали на этой неделе. Кинг хотел написать о 2020 годе, но герои отправлялись в круиз, поэтому в книге события разворачиваются в 2019 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Стивену Кингу понравился российский сериал «Эпидемия». Напомним, сериал снял режиссер Павел Костомаров. Главные роли исполнили Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро и другие.