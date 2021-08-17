ДТП с участием каршеринга в России стали происходить на 33% чаще

Жертвами подобных аварий в этом году стали 19 человек. Фото: pixabay

Жертвами подобных аварий в этом году стали 19 человек. Фото: pixabay

За первое полугодие текущего года в России на 33% увеличилось количество ДТП с автомобилями каршеринга.

За полгода в российских городах зарегистрировали 381 аварию с участием автомобилей каршеринга. Это на треть больше, чем за первое полугодие 2020 года. Такие данные приводит ГИБДД России, передает «Газета.Ru».

В статистику вошли только те ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Жертвами подобных аварий в этом году стали 19 человек, а это на 123% превышает число жертв в ДТП с каршерингом в прошлом году. Пострадали же 490 человек.

Операторы каршеринга связывают это с тем, что с марта до июня прошлого года сервисы не работали из-за ковид-ограничений. Поэтому статистика показала такой рост. Не было поездок и не было происшествий.

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