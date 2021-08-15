В Петербурге на 85% выросло число случаев домашнего насилия

В прошлом месяце, в июле, случилось три семейных конфликта, которые закончились убийством.

В Северной столице за минувшие семь месяцев текущего года число случаев, связанных с домашним насилием, возросло на 84,9%. Об этом сообщают «Невские новости» 14 августа.

В 2021 году такого типа преступлений было зафиксировано 392, в прошлом же году гораздо меньше — 212.

С января по июль зафиксировано четыре конфликта внутри семей, которые, в несчастью, закончились трагедией. Отмечается, что три из них произошло в одном месяце, в июле.

За такой период 2020 года такой случай был только один.

Однако прошлый месяц стал менее криминальным, чем прошлый июль. Так, в этом году количество преступлений внутри семей составило 37, в минувшем году практически в два раза больше — 72.

Кроме того, в этом году замечен рост количества тяжких преступлений семейно-бытового характера. Они увеличились более чем в два раза. 13 таких случаев против шести в 2020-м году.

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