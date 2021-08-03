В Ленобласти сожитель разорвал женщине селезенку

В Ленобласти сожитель разорвал женщине селезенку
Сожитель избил женщину во Всеволожском районе. Ее положили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Google Maps

В Ленинградской области во Всеволожском районе мужчина сильно избил свою сожительницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 августа, утром, в отдел полиции поступило сообщение из больницы. Во Всеволожской клинической межрайонной больнице заявили, что днем ранее, примерно в 13:30 в тяжелом состоянии госпитализировали 30-летнюю женщину.

Пострадавшей диагностировали сочетанную травму головы, груди, живота, перелом ребра, разрыв селезенки, гематому печени.

Женщина проживала на улице Народная дома 87. Оказалось, что еще 31 июля ее избил сожитель.

В настоящий момент решается будет ли возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петергофе мужчину резанул складным ножом сожительницу.

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