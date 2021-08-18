Пенсионеры искали просроченные продукты в мусорном контейнере в Петербурге

Пенсионерки неистово накинулись на контейнер с просроченными продуктами. Фото: «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в соцсети «ВКонтакте»

Пенсионерки неистово накинулись на контейнер с просроченными продуктами. Фото: «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в соцсети «ВКонтакте»

На Васильевском острове в Петербурге пенсионеры набросились на просроченные продукты из «Пятерочки».

Видеозаписью происходящего очевидцы поделились в группе «ВКонтакте» «Живем на Васильевском | Васильевский остров». Инцидент произошел на 11-й линии В.О.

На кадрах видно, что собравшиеся поджидали сотрудников «Пятерочки» с просрочкой. Горожане уронили корзину на асфальт и начали быстрыми движениями расхватывать ее содержимое.

«Граждане, это же дикость какая-то», — возмутился автор записи.

В комментариях под постом некоторое горожане принялись осуждать пенсионеров. Кто-то все-таки вступился за них, отметив, что маленькой пенсии сегодня на еду не хватает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подменные просроченные консервы в продуктовых наборах в Кронштадте стали уголовным делом.