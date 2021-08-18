Пенсионеры искали просроченные продукты в мусорном контейнере в Петербурге

Пенсионеры искали просроченные продукты в мусорном контейнере в Петербурге
Пенсионерки неистово накинулись на контейнер с просроченными продуктами. Фото: «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в соцсети «ВКонтакте»

На Васильевском острове в Петербурге пенсионеры набросились на просроченные продукты из «Пятерочки».

Видеозаписью происходящего очевидцы поделились в группе «ВКонтакте» «Живем на Васильевском | Васильевский остров». Инцидент произошел на 11-й линии В.О.

На кадрах видно, что собравшиеся поджидали сотрудников «Пятерочки» с просрочкой. Горожане уронили корзину на асфальт и начали быстрыми движениями расхватывать ее содержимое.

«Граждане, это же дикость какая-то», — возмутился автор записи.

В комментариях под постом некоторое горожане принялись осуждать пенсионеров. Кто-то все-таки вступился за них, отметив, что маленькой пенсии сегодня на еду не хватает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подменные просроченные консервы в продуктовых наборах в Кронштадте стали уголовным делом.

новости СПб пенсионеры просроченные продукты


 

Новости партнеров
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
Почему не все заражаются коронавирусом
Почему не все заражаются коронавирусом
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В МФЦ Ленобласти начали принимать документы на визы
Ночью под окнами дома на Королева полыхали две иномарки
Пенсионеры искали просроченные продукты в мусорном контейнере в Петербурге
В Петербурге разработали регламент подготовки к съемкам на открытом воздухе
В Роспотребнадзоре объяснили, когда COVID станет сезонным заболеванием
У «Лесной» заметили балконного стрелка, охотящегося на голубей
Мотоциклист попал в больницу после жесткого ДТП на Академика Лебедева
Глава СПЧ допустил сокращение рабочей недели в России