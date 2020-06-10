Подменные просроченные консервы в продуктовых наборах в Кронштадте стали уголовным делом

Просроченная селедка в консервах под видом сайры, которую положили в наборы для детсадовцев в Кронштадте, стала причиной возбуждения уголовного дела по статье о покушении на мошенничестве.

Прокуратура Северной столицы подтвердила нарушения в обеспечении детсадовцев продуктовыми наборами. Выяснилось, что те самые наборы, в которые входили консервы с просроченной селедкой под этикеткой «Сайра», с 1 по 5 июня в детские сады города Кронштадт были поставлены компанией ООО «СоцПит».

После завершения проверки материалы прокуратуры были переправлены в управление Следственного комитета, где их сочли основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество». Отметим, что СМИ не раз публиковали жалобы горожан на качество продуктовых наборов.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала о помятых и раскрошившихся продуктах, просроченных товарах и других факторах, вызвавших возмущение петербуржцев.