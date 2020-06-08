Родители в Петербурге жалуются на детские продуктовые наборы

Многие родители Северной столицы жалуются на продуктовые наборы, которые выдают школьникам и детсадовцам. Причем случай с просроченной «сайрой» — лишь одна из множества проблем.

Тем не менее, скандал, который разразился после того, как выяснилось, что под видом сайры в консервы положили просроченную сельдь, заставил родителей внимательнее отнестись к тому, что кладут в детские наборы. Журналисты «Мойки78» изучили претензии горожан.

Выяснилось, что кроме несвежей рыбы встречаются непригодные к употреблению шоколад и тушенка. Кроме того, нередко встречаются помятые, раздавленные и раскрошенные продукты, которые уже не захочется есть. Также петербуржцы отмечают, что пайки всем достаются разные: кому-то положили сладкое, а кто-то довольствуется двойной порцией геркулеса. Родители недоумевают, почему в наборах по несколько пачек сахара или одной и той же крупы.

Возмущенные горожане адресовали претензии комитету по образованию и Роспотребнадзору, однако в первом ведомстве ограничились лишь уточнением номера учреждения, выдававшего наборы, а в последнем и вовсе объяснили, что жалобы не по адресу: нужно обращаться в школы или детсады. «Мойка78» также обратилась с запросом в Роспотребнадзор о разъяснении ситуации, однако ответа еще не поступило.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности конфликта с просроченными продуктами в сухпайках.