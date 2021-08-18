12% петербуржцев пишут в резюме о любви к даче и огороду

Ранее опрос на сайте hh.ru показал, что 27% жителей Петербурга будут проводить нынешний отпуск на даче. Фото: pixabay.com

Ранее опрос на сайте hh.ru показал, что 27% жителей Петербурга будут проводить нынешний отпуск на даче. Фото: pixabay.com

Дачниками себя считают больше 60 тысяч соискателей со всей России. Больше всего их в столице (35%), Петербурге (12%) и Московской области (8%).

Северная столица по числу поклонников взяла «серебро» в этом рейтинге – на город приходится больше семи тысяч таких соискателей. Об этом сообщает пресс-служба «HeadHunter Северо-Запад».

Чаще всего огородом увлекаются люди из продаж (14,2%), юристы (11,8%), менеджеры и строители (по 6,9%), водители и логисты (6,8%), а также заводчане (6,3%). Меньше всего дачники ищут работу в сферах «Добыча сырья» и «Спорт, фитнес, красота» (по 0,5%), «Страхование» (по 0,3%).

Примечательно, что мужчин среди соискателей-огородников больше, чем женщин – 53%. Интересен и возраст дачников: 37% из них – старше 46 лет, 30% — люди 36–45 лет.

Ранее опрос на сайте hh.ru показал, что 27% жителей Петербурга будут проводить нынешний отпуск на даче.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти оштрафуют дачников, не пустивших сотрудников Россельхознадзора.