Накрытое тело заметили днем под Володарским мостом

Сегодня утром под Володарским мостом прохожие обнаружили тело. На месте уже работают правоохранители.
О пугающей находке стало известно в среду, 18 августа. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в группе в соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Очевидец показал накрытый голубой пленкой труп.
«Полицейские охраняют накрытое тело», — написал автор записи.
Подробности случившегося уточняются. Пока пользователи соцсети предполагают, что погибшим оказался очередной утопленник.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Киришском районе Ленобласти в лесном массиве нашли труп мужчины.