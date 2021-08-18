Накрытое тело заметили днем под Володарским мостом

Тело под Володарским мостом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Тело под Володарским мостом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Сегодня утром под Володарским мостом прохожие обнаружили тело. На месте уже работают правоохранители.

О пугающей находке стало известно в среду, 18 августа. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в группе в соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Очевидец показал накрытый голубой пленкой труп.

«Полицейские охраняют накрытое тело», — написал автор записи.

Подробности случившегося уточняются. Пока пользователи соцсети предполагают, что погибшим оказался очередной утопленник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Киришском районе Ленобласти в лесном массиве нашли труп мужчины.