Маленькие дети чаще других распространяют COVID-19

Ученые из Канады отметили, что тяжелое протекание болезни встречается и у детей, и у подростков. Фото: pixabay.com

Ученые из Канады отметили, что тяжелое протекание болезни встречается и у детей, и у подростков. Фото: pixabay.com

Канадские ученые заявили, что очень часто заболевают ковидом дети до трех лет. Также они являются сильным фактором заражаемости в мире. Все это из-за того, что маленьких детей довольно часто берут на руки, и устанавливается очень близкий контакт.

Ученые из Канады исследовали темпы заболеваемости среди детей в Онтарио во второй половине 2020 года. Они узнали, кто первым в семье заболевал ковидом. Об этом сообщает JAMA Pediatrics.

Так, во многих случаях первым заболевшим оказывался член семьи младше 18 лет. При этом остальные родные заболевали в течение двух недель после детей. Ученые из Канады отметили, что тяжелое протекание болезни встречается и у детей, и у подростков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская однокомпонентная вакцина против ковида «Спутник Лайт» показала высокие показатели безопасности и эффективность в Парагвае.