Как собрать ребенка в школу и не разориться

Совсем скоро в России начнется новый учебный год. Вот несколько рекомендаций для родителей школьников, как закупиться всем необходимым, не потратив баснословные суммы.

На экипировку первоклассника к учебному году семья тратит приблизительной 12 тысяч рублей, такие данные приводит Росстат. Однако на деле родителям придется выложить порядка 15 тысяч. К школе нужно купить одежду, обувь, рюкзак и канцелярские принадлежности. При этом хочется, чтобы ребенок был красиво одет и ходил не в одном и том же. И, что самое главное, не накупить лишнего.

Канцтовары

Чтобы узнать, что необходимо купить из канцтоваров, лучше посоветоваться с учителем. Обычно первокласснику требуется панал, несколько синих ручек, цветные и простые карандаши, точилка, тетради и обложки для них, линейка, ластик, альбом, краски, кисти, картон, ножницы, клей и цветная бумага. Школьникам можно добавить, дневник, папки и файлы, закладки, корректор, циркуль и калькулятор.

Одежда

Что касается школьной формы, единого стандарта в России нет. Зачастую в школах просто говорят выбирать одинаковый цвет, либо светлый верх и темный низ. Если четких рекомендаций нет, то можно приобрести базовые вещи, которые можно комбинировать.

Для девочек это юбка, сарафан, блузка и водолазка. А мальчикам можно купить брюки, рубашку и джемпер. Также могут понадобиться теплые кофты, спортивный костюм и футболки.

Чтобы сэкономить на одежде, нужно отдавать предпочтение качественным вещам, иначе они могут быстро потерять форму при стирке, и придется опять покупать новую.

Роспотребнадзор же порекомендовал покупать одежду для детей из смесовых тканей с небольшим содержанием синтетических волокон. Лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лен для осени и весны, а шерсть и кашемир – для зимы.

Рюкзак

Рюкзаки и сумки через плечо можно носить детям с 12 лет, а младшеклассникам нужен ранец. Для учеников младшего возраста следует выбрать самую легкую модель, чтобы заполненный ранец весил не больше полутора килограмм. При этом некоторые родители не советуют покупать первоклассникам дорогой ортопедический, поскольку весь год его будут носить родители.

Советы родителям, как сэкономить перед школой

Для начала нужно следить за распродажами. К примеру, теплые вещи можно купить с хорошей скидкой летом или весной. Отличные скидки бывают перед праздниками, особенно ко дню рождения.

Лучше заранее проводить ревизию, смотреть, что уже есть дома, и корректировать список.

Не стоит спешить покупать все необходимое в одном месте. Лучше посетить несколько магазинов и рынков, сравнить цены.

Нет нужды покупать все к 1 сентября. Что-то можно отложить даже на октябрь, когда спрос и цены снизятся. А некоторую одежду можно покупать на вырост.

Идти за покупками стоит вместе с ребенком, чтобы избежать неприятных ситуаций, когда школьнику не понравится какая-то вещь.

Стоит подписать все вещи школьника, чтобы их было проще найти при потере.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России стартовал прием заявлений на детскую выплату к 1 сентября.