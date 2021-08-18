Ситуация с горением сланца в Сланцевском районе взята на контроль

Огонь с автомобильных покрышек перекинулся на горючий сланец занялся пожар. Фото: Pixabay

Огонь с автомобильных покрышек перекинулся на горючий сланец занялся пожар. Фото: Pixabay

Администрация Сланцевского района Ленобласти взяла на контроль с горением сланца.

Пожар в Сланцевском районе начался после того, как неизвестные решили сжечь автомобильные покрышки с заброшенной шахтой. Огонь перекинулся на горючий сланец и начал активно распространяться.

Как сообщает 47channel, местная администрация взяла ситуацию на контроль. На совещании КЧС и ПБ администрации было решено отправить на место происшествия специальную рабочую группу.

На месте пожара установили незначительные очаги низового горения сланца. Местные власти обратились к предприятиям с просьбой предоставить специальную технику для ликвидации возгорания. Работы проведут в ближайшее время.

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