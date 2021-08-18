Ночью под окнами дома на Королева полыхали две иномарки

Ночью под окнами дома на Королева полыхали две иномарки
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. Среди ночи во дворе вспыхнули два легковых авто.

Возгорание случилось минувшей ночью, 18 августа, у дома №73 на проспекте Королева. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:08. К месту происшествия оперативно прибыли 10 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, автомобили марки «Киа» и «Джили» выгорели по всей площади.

К 4:21 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на территории Северного завода полыхало одно из зданий. Оказалось, что в производственно-складском здании, на крыше, горел утеплитель на кровле на площади 20 квадратных метров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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