Ночью под окнами дома на Королева полыхали две иномарки

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. Среди ночи во дворе вспыхнули два легковых авто.

Возгорание случилось минувшей ночью, 18 августа, у дома №73 на проспекте Королева. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:08. К месту происшествия оперативно прибыли 10 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, автомобили марки «Киа» и «Джили» выгорели по всей площади.

К 4:21 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на территории Северного завода полыхало одно из зданий. Оказалось, что в производственно-складском здании, на крыше, горел утеплитель на кровле на площади 20 квадратных метров.