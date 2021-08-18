Петербуржца, напавшего на ОМОН на митинге, приговорили к году колонии

Петербуржца, напавшего на ОМОН на митинге, приговорили к году колонии
Суд приговорил мужчину к году лишения свободы. Фото: unsplash

Суд в Петербурге вынес приговор Ивану Пунегова, напавшего на сотрудника ОМОН на несогласованном митинге в апреле.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Ивана Пунегова признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Его приговорили к 1 году лишения свободы в колонии-поселении.

Несогласованная акция прошла в центре Петербурга 21 апреля. После в интернете появилось много видеороликов, снятых на митинге. На одном из них участник акции схватил руками омоновца за шею, а после убежал. Вскоре он был задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала таксиста-нелегала, наехавшего на сотрудника Комитета по транспорту. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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