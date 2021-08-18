Глава финского региона призвал власти одобрить «Спутник V»

Глава правительства финского региона Южная Карелия Юкка Копра призвал правительство Финляндии открыть границы для привитых «Спутником V» российских туристов.

Юкка Копра заявил в беседе с РИА Новости, что обратился к властям с предложением попытаться сертифицировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если это возможно.

«Кроме того, органы здравоохранения Финляндии и России должны разработать процедуру безопасного проезда для вакцинированных. Произойдет ли это, я пока не знаю», — заявил глава Южной Карелии.

Он добавил, что в ближайшее время планирует обсудить это с главой минсоцздрава Финляндии Кристой Киуру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия до 22 августа продлила ограничения на въезд россиян.