Обвиняемым в убийстве петербургского ресторатора огласили приговор

Суд огласил свое решение по делу об убийстве петербургского ресторатора. Фото: pixabay

Суд огласил свое решение по делу об убийстве петербургского ресторатора. Фото: pixabay

Ленинградский областной суд огласил приговор по громкому делу об убийстве петербургского ресторатора Михаила Долгополова в 2019 году.

18 августа стало известно, что Сергей Ким, Андрей Васильев и Вадим Обысов признаны виновными в убийстве ресторатора из Северной столицы.

Трое мужчин отправятся в исправительную колонию строгого режима. Сергей Ким пробудет в ней 17 лет, Вадим Обысов чуть больше, 18 лет, а Андрею Васильеву дали меньше всех — 15 лет.

Следствие считает, что мужчины были наемниками, которые могли убить ресторатора за 500 тыс. рублей. Кроме того, они хотели, чтобы заказчик убийства не попал под удар. Однако ему заочно предъявили обвинение, теперь он объявлен в международный розыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Виктора Цоя оспорил решение суда по иску к создателям картины об его отце.