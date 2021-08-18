В России не станут обязывать детей прививаться от COVID

Обязательная вакцинация детей в России вводиться не будет. Фото: Pixabay

Обязательная вакцинация детей в России вводиться не будет. Фото: Pixabay

Настоятельно рекомендовать привить ребенка от новой коронавирусной инфекции будут только тем, чьи малыши страдают хроническими заболеваниями.

Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 18 августа сообщил, что заставлять вакцинировать детей в России не собираются.

«Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям. При этом детям с хроническими заболеваниями врачи будут настоятельно рекомендовать ее пройти», — заявил замдиректора в разговоре с Российским обществом «Знание».

Эксперт также отметил, что у детей, как и взрослых на фоне заболевания COVID может начать развиваться мультивоспалительный синдром.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маленькие дети чаще других распространяют COVID-19.