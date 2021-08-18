В Москве ураган срывал кровлю и разбивал детские площадки

В Москве и Московской области произошел ураган, который наиболее всего «поиздевался» над юго-востоком.

Daily Storm пишет, что стихия не пощади кровли зданий, а также на мелкие части разбивала недостроенные детские площадки.

Досталось и строителям, которые во время урагана были на объекте. Им пришлось в срочном порядке эвакуироваться.

Известно, что в Люберцах в воздухе увидели деревянные конструкции. К счастью, пока нет сведений о пострадавших.

Кроме того, ливень не давал отправляться самолетам из местных аэропортов. Всего было задержано 46 рейсов, а отменено — 25. Позднее все аэропорты сообщили о работе в штатном режиме.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций предупредили, что непогода сохранится с вечера 18 августа до утра 19 августа дня. В некоторых районах Москвы, возможно, выпадет до 33 миллиметров осадков.

Однако все службы и спецтехника находятся наготове. Также на дежурстве находятся 300 бригад ГУП «Мосводосток».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Водоканал» пытался не дать Петербургу утонуть во вторник.