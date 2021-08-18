В Колпино очевидцы заметили автомобиль под асфальтом

В Колпино очевидцы заметили автомобиль под асфальтом
В Колпино машина частично ушла под асфальт. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Колпинском районе 18 августа очевидцы заметили автомобиль, который провалился под асфальт.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», случилась коммунальная авария.

Так, на Заводском проспекте у дома  40 увидели авто, которое оказалось под асфальтом из-за прорыва трубы с горячей водой.

В комментариях в группе писали, что весь дом вынужден был сидеть без горячей воды.

В ГУП «ТЭК СПб» рассказали о подробностях аварии.

«Сообщение о технологическом нарушении с выходом теплоносителя на поверхность на Заводской улице поступило на центральный диспетчерский пульт 18 августа в 15:55. Аварийная бригада была на месте уже через 20 минут и незамедлительно приступила к локализации дефекта. В 16:35 дефект локализовали, предприняты все меры безопасности, — заявили в пресс-службе.

В настоящий момент горячую воды стали подавать жителям дома по резервному трубопроводу.

На место случившегося вызвали страхового комиссара, который должен был оценить причиненный ущерб. Теплоэнергетики связались с владельцем авто, чтобы машину отогнали с места дефекта и провели дальнейшие работы.

«ТЭК компенсирует ущерб владельцу автотранспорта в рамках договора страхования с Согазом», — объясняют на предприятии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на юго-западе Петербурга «КИА» отправилась на водопой к заливу.

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