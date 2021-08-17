На юго-западе Петербурга «КИА» отправилась на водопой к заливу

В Петербурге в Красносельском районе очевидцы наблюдали за тем, как в автомобиль марки «Киа» стоит в воде.
Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», белая легковушка каким-то образом перелетела несколько сотен метров и очутилась в воде.
Все произошло вблизи квартала «Балтийская жемчужина». Очевидец происходящего, который снял авто в воде заметил, что внутри машины водителя нет.
Пользователи сети продолжают задаваться вопросом, как такое могло произойти.
Один из комментаторов в группе заявил, что там, где случилось происшествие, довольно прямая дорога. И случиться такое ДТП могло лишь ночью. Возможно, водитель гнал на слишком высокой скорости.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском шоссе поздним случилась автомобильная авария. Отечественная машина вылетела с дороги и утонула в канаве.