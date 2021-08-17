На юго-западе Петербурга «КИА» отправилась на водопой к заливу

На юго-западе Петербурга &#171;КИА&#187; отправилась на водопой к заливу
В Петербурге "Киа" пролетела камни и оказалась в воде. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красносельском районе очевидцы наблюдали за тем, как в автомобиль марки «Киа» стоит в воде.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», белая легковушка каким-то образом перелетела несколько сотен метров и очутилась в воде.

Все произошло вблизи квартала «Балтийская жемчужина». Очевидец происходящего, который снял авто в воде заметил, что внутри машины водителя нет.

Пользователи сети продолжают задаваться вопросом, как такое могло произойти.

Один из комментаторов в группе заявил, что там, где случилось происшествие, довольно прямая дорога. И случиться такое ДТП могло лишь ночью. Возможно, водитель гнал на слишком высокой скорости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском шоссе поздним случилась автомобильная авария. Отечественная машина вылетела с дороги и утонула в канаве.

балтийская жемчужина дтп залив киа новости СПб


 

Новости партнеров
Почему не все заражаются коронавирусом
Почему не все заражаются коронавирусом
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться собранными грибами
На Фонтанке видеорегистратор заснял велоподставщика
«Вектор» выпустит модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н»
ТОП-3 знаков Зодиака, которых ждет успех в ближайшие 10 лет
Беглов на встрече с «Автодором» заявил, что Петербургу уже нужен КАД-2
Заболеть COVID-19 после вакцины: риск для жизни или гарантия спасения
Певица МакSим выложила первое фото после болезни, а экс-участница ...
На юго-западе Петербурга «КИА» отправилась на водопой к заливу