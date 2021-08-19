В США работник завода устроил стрельбу

Работник завода в американском штате Индиана стал стрелять по сослуживцам и убил двух женщин. стрелявшего задержала полиция.

Как сообщает телеканал ABC, стрельба произошла на автостоянке у предприятия. Мужчина устроил стрельбу, после чего попытался скрыться на автомобиле, однако почти сразу попал в ДТП и был взят под стражу. Мотивы стрелявшего пока не известны.

Участники инцидента работали на заводе, который выпускает автомобильные кресла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в полицию Невского района поступила информация от 32-летнего охранника автостоянки «Стройавтосервис» о том, что накануне, находясь на рабочем месте на посту охраны при въезде на автостоянку, услышал на улице хлопки.