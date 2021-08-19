Инфекционист оценил вероятность полного прекращения циркуляции ковида

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Горелов заявил, что полное прекращение циркуляции коронавируса маловероятно.

«Полная элиминация вируса вряд ли возможна», — цитирует его РИА «Новости».

Он также добавил, что до сих пор неизвестно, от какого животного передалась человеку новая коронавирусная инфекция. По словам инфекциониста, возможно, нулевое животное было не только источником SARS-CoV-2, но и резервуаром, от которого произошла межвидовая передача вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в течение месяца после перенесенной простуды лучше не проходить вакцинацию от коронавируса. Такое мнение выразил врач-иимунолог Владимир Болибок. По его словам, это связано с тем, что человек может тяжелее среагировать на иммунизацию.