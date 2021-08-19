В Тосненском районе вспыхнула квартира

В ночь на19 августа в доме на Советской улице в поселке Форносово Тосненского района Ленобласти произошел пожар. Там загорелась квартира.

Площадь возгорания достигла 12 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава и две единицы техники. Справиться с огнем удалось в 2:47.

Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.