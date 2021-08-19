В Петербурге станет прохладнее

В Петербурге станет прохладнее
В городе пройдут кратковременные дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В четверг, 19 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Метеорологические условия продолжит определять тыловая часть циклонического вихря. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, и станет прохладнее», — рассказал синоптик.

Температура воздуха ожидается на уровне +18…+20 градусов. Ветер южного направления подует со скоростью 7-12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

михаил леус погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге станет прохладнее
Еще один удар для Елизаветы II: принц Гарри и Меган Маркл не станут ...
В Тосненском районе вспыхнула квартира
Ванга предрекла России суровые испытания в 2022 году
В Волхове лось чуть не устроил ДТП
Трамп назвал сбежавшего экс-президента Афганистана «мошенником»
Инфекционист оценил вероятность полного прекращения циркуляции ковида
Число жертв землетрясения на Гаити достигло 2 189