В Петербурге станет прохладнее

В четверг, 19 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Метеорологические условия продолжит определять тыловая часть циклонического вихря. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, и станет прохладнее», — рассказал синоптик.

Температура воздуха ожидается на уровне +18…+20 градусов. Ветер южного направления подует со скоростью 7-12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.