Труп с огнестрельным ранением нашли на Маршала Казакова

В Красносельском районе нашли труп огнестрельным ранением головы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 августа в полицию поступило сообщение от мужчины 1954 года рождения, который рассказал, что на улице Маршала Казакова обнаружен труп его отца. В руке погибшего был обнаружен самодельный пистолет.

С места изъяты предмет, похожий на пистолет, следы обуви, следы рук, биоматериалы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 13 августа, в бухте Черная Сатама Ладожского озера рыбаки нашли труп человека. Спасатели ПСО Шлиссельбурга транспортировали труп на берег и передали сотрудникам полиции.