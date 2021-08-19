Мужчина попал в больницу с порезанной шеей после нападения в «Сосновке»

В Выборгском районе Петербурга госпитализировали 55-летнего мужчину с резаной раной на шее в тяжелом состоянии. На него напали в парке.

В среду, 18 августа, около 13 часов в отдел поступило сообщение об обнаружении в лесопарке «Сосновка» мужчины в крови.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские выяснили, что на пострадавшего напал неизвестный. Мужчину госпитализировали с острым кровотечением в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца госпитализировали с ножом в животе после встречи с квартиросъемщиком.