Мужчина попал в больницу с порезанной шеей после нападения в «Сосновке»

Мужчина попал в больницу с порезанной шеей после нападения в «Сосновке»
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга госпитализировали 55-летнего мужчину с резаной раной на шее в тяжелом состоянии. На него напали в парке.

В среду, 18 августа, около 13 часов в отдел поступило сообщение об обнаружении в лесопарке «Сосновка» мужчины в крови.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские выяснили, что на пострадавшего напал неизвестный. Мужчину госпитализировали с острым кровотечением в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца госпитализировали с ножом в животе после встречи с квартиросъемщиком.

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