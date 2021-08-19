В Курортному районе пенсионерку обманули на полмиллиона рублей

В Курортному районе пенсионерку обманули на полмиллиона рублей
Пенсионерка попалась на уловки мошенников. Фото: pixabay

В Курортном районе пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 августа в полицию обратилась пенсионерка, проживающая в Сестрорецке на улице Володарского, и рассказала о том, что ей позвонил неизвестный, который представился следователем. Мужчина рассказал, что занимается поимкой банковских мошенников и необходимо перевести денежные средства на резервные счета. Пожилая женщина перевела на указанные неизвестным счета 525 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские Петербурга раскрыли мошенничество на 250 тысяч рублей с договорами по ремонту и обслуживанию автомобилей. В преступлении заподозрили сотрудника банка и двух его подельников из коммерческой фирмы.

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