Двухлетняя девочка попала в больницу после ДТП на Караваевской

В Невском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала двухлетняя девочка.

Дорожный инцидент случился днем в среду, 18 августа, на Караваевской улице. 32-летняя неработающая мама на машине мужа наехала на припаркованный справа по ходу движения тягач Iveco Stralis. В машине вместе с женщиной была ее двухлетняя дочь.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате ДТП юная пассажирка 2019 года рождения получила различные травмы. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ребенок пострадал в массовом ДТП в Московском районе. В результате столкновения пассажира автомобиля «Датсун Мидо», 13-летнего жителя Московской области, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.