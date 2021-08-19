Автоледи сбила ребенка на самокате на Торжковской, он в больнице

Автоледи сбила ребенка на самокате на Торжковской, он в больнице
Мальчик был на самокате. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга автоледи сбила ребенка на самокате. Пострадавшего госпитализировали.

Дорожный инцидент произошел в среду, 18 августа, на Торжковской улице. Женщина за рулем Audi, выезжая с дворовой территории, не заметила 12-летнего мальчика на самокате и сбила его.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил насмерть самокатчика на Арсенальной набережной. По словам водителя авто, самокатчик пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора.

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