Житель Маршала Жукова переломал ребра своей возлюбленной

Житель Маршала Жукова переломал ребра своей возлюбленной
Место происшествия. Фото: скриншот GoogleMaps

В Кировском районе Петербурга местную жительницу жестоко избил сожитель.

Инцидент произошел 17 августа на проспекте Маршала Жукова.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в больницу привезли 41-летнюю женщину в тяжелом состоянии. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы рёбер. По словам женщины, ее избил 40-летний сожитель, неработающий.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Загородном проспекте скорая забрала 13-летнего подростка, которого серьезно покалечил 33-летний мужчина. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

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