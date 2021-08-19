ВЦИОМ: почти четверть россиян чувствует себя одиноко

Чувство одиночества в той или иной степени за последние шесть месяцев испытывали 23% жители России. Об этом говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

За последние шесть месяцев 23% жителей России чувствовали себя одинокими, при этом 19% чувствуют это время от времени, а вот четыре процента — все время, более 75% не чувствовали себя одинокими за последние шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

Опрошенные отмечают, что чувство одиночества обычно возникает из-за нехватки общения (13%). 11% уверены, что причина — трудный характер человека. 10% считают, что причина кроется в отсутствии друзей или хобби (8%).

Люди, которые за последние шесть месяцев испытывал чувство одиночества, считают основными причинами этого проблемы в семье и на личном фронте. Также в ряде причин недостаток общения, одинокое проживание в доме, отсутствие друзей и утрата родных и близких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять знаков зодиака обречены на одиночество в августе