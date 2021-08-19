Наркодилера с марихуаной поймали на улице Громова

В Красногвардейском районе Петербурга задержали наркосбытчика с марихуаной.

Мужчину поймали во вторник, 17 августа, у одного из домов по улице Громова. В отношении дилера возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, во время обыска квартиры 44-летнего мужчины правоохранители нашли коноплю весом 1 760 граммов и 164 грамма марихуаны. Также были обнаружены 10 подозрительных растений в горшках и электронные весы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на АЗС на Орджоникидзе поймали «закладчика» наркотиков в туалете.