Начинающий водитель устроил массовое ДТП на Московком шоссе

ДТП на Московском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Московском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Пушкинском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить «Газель», фура и два легковых автомобиля.

Дорожный инцидент случился в четверг, 19 августа, на Московском шоссе, напротив гипермаркета «Лента». Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, начинающий водитель на авто марки «Renault LOGAN» заехал под фургон «Газели», последняя въехала в «Пежо», а «Пежо» задел фуру.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

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