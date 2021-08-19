В Невском районе загорелся ангар

В Невском районе загорелся ангар
Через 35 минут огонь потушили. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Невском районе Северной столицы.

Свегодня, в четверг, 19 августа, в три часа дня поступила информация о пожаре по адресу: ул. Приневская, д. 9. В металлическом ангаре размером 8х30 метров загорелась внутренняя обстановка. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Петербургу.

Через 35 минут огонь потушили. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали пять спецмашины и 21 спасатель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге потушили пожар на Северном заводе. Пожар в Приморском районе на Северном заводе удалось ликвидировать. Петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций сообщает, что 16 августа в 09:48 стало известно о пожаре на Коломяжском проспекте дома 10. На территории Северного завода полыхало одно из зданий.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу невский район новости СПб пожар происшествие


 

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