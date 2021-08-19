В пятницу жителей Ленобласти ожидают грозы и до +22 градусов

В пятницу жителей Ленобласти ожидают грозы и до +22 градусов
В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленинградской области в пятницу, 20 августа, ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью осадки пройдут местами, а днем небольшие дожди польют почти повсеместно. Днем также возможны грозы.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в темное время суток термометры покажут от +10 до +15 градусов, в дневное время потеплеет до +17…+22.

Юго-западный и западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секнду, ночью и утром местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге похолодает до +8 в ночь на пятницу. Днем потеплеет до +17…+20.

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