В Петербурге похолодает до +8 в ночь на пятницу

В последний день рабочей недели жителей Северной столицы ожидает облачная с прояснениями погода. Не обойдется без осадков.

Так, в пятницу, 20 августа, ночью и днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Умеренный ветер подует с юго-запада, местами ожидаются сильные порывы.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время температура воздуха в городе опустится до +10…+15 градусов, местами до +8. Днем потеплеет до +17…+20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 19 августа в МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды до поздней ночи. В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными.