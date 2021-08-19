В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды до поздней ночи

В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды до поздней ночи
В Петербург придут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Спасатели предупредили жителей Санкт-Петербурга об ухудшении погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по области со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, сегодня днем, 19 августа, и в первую половину ночи 20 августа сохранится южный, юго-западный ветер. Скоростью его порывов ставит 17-20 метров в секунду. Высота волн будет достигать до 0,8-1,3 метров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о неблагоприятное погоде также предупредили жителей Ленинградской области. После 14 часов в регионе ожидаются грозы.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб погода


 

Новости партнеров
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге зафиксировано 1563 новых случая коронавируса
С памятника Николаю I начали снимать леса после трех лет реставрации: ...
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в Бангкок на фоне ситуации в ...
Девять человек тушили дом на Аннинском шоссе
Центр Гамалеи модицифировал «Спутник V» под штамм ...
В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды до поздней ночи
Центр имени Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «Дельта»
За два года в Петербурге расселили почти 4 тысячи «квадратов» аварийного жилья