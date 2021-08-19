В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды до поздней ночи

Спасатели предупредили жителей Санкт-Петербурга об ухудшении погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по области со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, сегодня днем, 19 августа, и в первую половину ночи 20 августа сохранится южный, юго-западный ветер. Скоростью его порывов ставит 17-20 метров в секунду. Высота волн будет достигать до 0,8-1,3 метров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о неблагоприятное погоде также предупредили жителей Ленинградской области. После 14 часов в регионе ожидаются грозы.