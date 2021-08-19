В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение 19 августа

В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение 19 августа
В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по области со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, в четверг, 19 августа, с утра начнутся дожди с грозами. Примерно до 11 часов прогнозируется сильный южный, юго-западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду, после местами ожидаются грозы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что днем в Ленобласти будет значительно теплее, термометры покажут от 18 до 23 градусов.

ГУ МЧС России по Ленобласти погода штормовое предупреждение


 

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