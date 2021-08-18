Дождливый день с грозой будет в Ленобласти 19 августа

Ленинградскую область в четверг, 19 августа, ждет ненастная погода. Прольются дожди и прогремят грозы.

Такой прогноз дали синоптики «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В целом завтра будет облачно с прояснениями. Жителей региона предупредили о кратковременных дождях, которые днем в отдельных районах усилятся до ливней. Кроме того, погоду «скрасят» грозы.

Южный ветер будет умеренным, но порывы могут достигать сильного.

Ночная температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла. Днем будет значительно теплее, термометры покажут от 18 до 23 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг петербуржцев ждут небольшие дожди и плюс 21 градус. Синоптики пообещали Северной столице облачную с прояснениями погоду.