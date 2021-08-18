В четверг петербуржцев ждут небольшие дожди и плюс 21 градус

В четверг петербуржцев ждут небольшие дожди и плюс 21 градус
Петербуржцев ждут небольшие дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 19 августа, синоптики пообещали Северной столице облачную с прояснениями погоду.

Об этом свидетельствуют данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дожди пройдут только днем, да и то кратковременные. Ночью особых осадков не ожидается. Ветер подует с юга, он будет умеренным, однако местами порывы станут сильными.

В ночь на четверг температура опустится до плюс 14-16 градусов, на окраинах может похолодать до плюс 11 градусов. Днем жары ждать не стоит, термометры покажут максимум плюс 19-21 градус.

Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС сигнализирует об ухудшении погоды в Петербурге 18 августа. Прогнозируется сильный ветер до 15 метров в секунду.

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