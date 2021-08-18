МЧС сигнализирует об об ухудшении погоды в Петербурге 18 августа

Спасатели предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий.

Так, в среду, 18 августа, ожидаются кратковременные дожди, ветер подует южный, юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последующие три дня в Северной столице местами пройдет кратковременные дожди, температура воздуха составит +19…+21 градус.