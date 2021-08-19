Прокуратура установит причины схода грузового поезда с путей под Кингесеппом

Прокуратура установит причины схода грузового поезда с путей под Кингесеппом
Во время инцидента никто не пострадал, вагоны не опрокинулись, груз не рассыпался. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Проводится проверка в связи со сходом грузового поезда на ж/д путях в Ленобласти. Об этом заявила транспортная прокуратура по Северо-Западному округу.

Ранее в Кингисеппском районе с рельсов сошел состав. Случилось это при маневровой работе на путях необщего пользования ООО «Ультрамар». Об этом сообщает 78.ru.

Происшествие случилось из-за наезда на тупиковую призму на красный сигнал светофора. Во время инцидента никто не пострадал, вагоны не опрокинулись, груз не рассыпался.

В ходе проверки ведомство даст оценку действиям локомотивной бригады и состоянию ж/д путям на участке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ОЖД объяснили причину задержку поезда до Петрозаводска. В воскресенье, 15 августа, в 17:10 на станции Сортавала Октябрьской железной дороги по техническим причинам было задержано отправление поезда № 931 сообщением Сортавала – Петрозаводск.

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