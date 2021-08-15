В ОЖД объяснили причину задержку поезда до Петрозаводска

В ОЖД объяснили причину задержку поезда до Петрозаводска
Неисправность устранили. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В воскресенье, 15 августа, в 17:10 на станции Сортавала Октябрьской железной дороги по техническим причинам было задержано отправление поезда № 931 сообщением Сортавала – Петрозаводск.

В 18:35 техническую неисправность устранили. Поезд отправился по маршруту, сообщили в пресс-службе ОЖД.

«Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поезд, который ехал из Великих Лук по направлению в Петербург, «увяз» в пути на час в связи с дорожно-транспортным происшествием, случившемся на переезде. Из-за этого состав оказался на Ладожском вокзале на 36 минут позднее положенного.

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