Поезд Великие Луки-Петербург прибыл с опозданием, так как врезался в «Ладу»

Поезд Великие Луки-Петербург прибыл с опозданием, так как врезался в &#171;Ладу&#187;
Поезд опоздал с прибытием в Петербург из-за аварии на переезде. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Поезд, который ехал из Великих Лук по направлению в Петербург, «увяз» в пути на час в связи с дорожно-транспортным происшествием, случившемся на переезде. Из-за этого состав оказался на Ладожском вокзале на 36 минут позднее положенного.

Об этом пишет telegram-канал «СПб-Главный» 15 августа.

Оказалось, что авария случилась в ночь на 15 августа на перегоне Чаща – Новинка. Так, «Лада» выехала на железнодорожный переезд прямо перед поездом, который вот-вот наедет на легковушку. Водитель авто не обратил внимание на запрещающий сигнал светофора.

Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение, однако полностью остановиться состав не смог. Столкновение все же случилось. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области поезд насмерть сбил пьяную женщину в наушниках.

дтп новости СПб поезд


 

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