У библиотеки Конгресса американец угрожает взорвать бомбу

У библиотеки Конгресса американец угрожает взорвать бомбу
Американец припарковался у здания библиотеки Конгресса и начал вести прямую трансляцию Facebook. Фото: unsplash

Мужчина на пикапе угрожает взорвать бомбу перед библиотекой Конгресса в Вашингтоне и требует разговора с президентом Штатов Джо Байденом.

Американец припарковался у здания библиотеки Конгресса и начал вести прямую трансляцию Facebook. Сейчас его профиль заблокирован. Мужчина потребовал, чтобы с ним связался с Байденом. Он пригрозил, что если полиция откроет огонь, то он взорвет бомбу. По его словам, у него в руках детонатор.

Злоумышленник заявил на онлайн-трансляции, что если его застрелят, то вместе с ним погибнут два квартала. Об этом сообщает ТАСС.

Также мужчина назвал себя ковбоем и республиканцем. Он подчеркнул, что не желает смерти людей, а хочет лишь донести до главы государства, что «у США проблемы». Американец также заявил, что в округе Колумбия еще у четырех человек есть бомбы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США работник завода устроил стрельбу.

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