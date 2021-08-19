Россиян предупредили о масштабной волне гриппа в этом году

Россиян предупредили о масштабной волне гриппа в этом году
Чтобы предотвратить риски заболеть в этом сезоне, нужно привиться от гриппа. Фото: unsplash

Врач-иммунолог Николай Крючков заявил о надвигающейся на Россию сильной волне гриппа, которая превзойдет масштабы прошлогодней.

Прошлой осенью случаи заболевания гриппом были довольно редкими, в основном это связано с противоэпидемическими мерами по борьбе с коронавирусом. Однако в этом году ситуация с гриппом и ОРВИ может осложниться, передает радио Sputnik.

Как отметил иммунолог, чтобы предотвратить риски заболеть в этом сезоне, нужно привиться от гриппа. Желательно пройти вакцинацию уже в августе, чтобы иммунитет успел выработаться. Особенно важно привиться пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Онищенко рассказал, как избежать масштабной эпидемии гриппа. Он отметил, что этой осенью заболеваемость от гриппа будет будет больше, чем в 2020 году.

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