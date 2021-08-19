Онищенко рассказал, как избежать масштабной эпидемии гриппа

На втором этапе планируется привить от гриппа тех, кто сейчас ставит прививку от ковида. Фото: pixabay

На втором этапе планируется привить от гриппа тех, кто сейчас ставит прививку от ковида. Фото: pixabay

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал о скорой эпидемии гриппа в России. Он уверен, что вирус эволюционировал. Сейчас появились три новых мутации.

Онищенко отметил, что этой осенью заболеваемость от гриппа будет будет больше, чем в 2020 году. Однако, вакцинация поможет этому помешать. Об этом сообщает НСН.

Он обратил внимание на то, что будет два новых штамма А и Б. Также он поведал о планах прививочной кампании от гриппа в стране. Прежде всего ее нужно начать с детей, учащихся в школе, а это 16 миллионов людей. Также нужно начать с тех, кто уже прошел полную вакцинацию от ковида, и переболевших им. На втором этапе планируется привить от гриппа тех, кто сейчас ставит прививку от ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телеведущий и врач Александр Мясников объяснил, насколько сочетание гриппа и COVID-19 опасно для человека.