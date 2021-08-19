Под Ярославлем появится поселок, напечатанный на 3D-принтере

Сейчас достраивается первый из 12 домов. Фото: pixabay

Сейчас достраивается первый из 12 домов. Фото: pixabay

В Ярославской области собираются построить небольшой поселок, дома в котором будут напечатаны на 3D-принтере. Сейчас достраивается первый из 12 домов.

Об этом сообщается на сайте фонда «Сколково». Застройкой поселка займется компания «АМТ», строительство пройдет при полевого строительного 3D-принтера S-300. Для поселка уже закуплены земельные участки общей площадью 1,5 гектара.

Преимуществами применения 3D-технологий при жилой застройке являются цена готовых домов и время строительства. Стоимость квадратного метра составляет около 20 тысяч рублей. Дом общей площадью 46 кв.м без отделки обойдется в 914 тысяч рублей. Один коттедж, площадь которого будет 100 кв.м., можно будет собрать за 30 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге рассказали, когда начнут строить дома на 3D-принтерах.