В результате перестрелки в Альбукерке пострадали четверо полицейских

Один из полицейских в критическом состоянии. Фото: pixabay

Один из полицейских в критическом состоянии. Фото: pixabay

В американском штате Нью-Мексико произошла перестрелка полиции с преступниками. В больницу попали четверо правоохранителей.

Стрельба случилась в четверг, 19 августа, в городе Альбукерк. Полиция приехала к месту ограбления в восточной части города. При попытке задержания преступников были ранены четверо сотрудников полиции. Первого ранили в грудь, сейчас он в крайне тяжелом состоянии, им занимаются хирурги. Второй получил ранение в руку, ему так же требуется операция. Третьему полицейскому пуля попала в бронежилет, он выжил. Четвертого ранило осколками, пишет ТАСС.

Одного подозреваемого задержали, второму удалось сбежать с места преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США работник завода устроил стрельбу. Стрельба произошла на автостоянке у предприятия.